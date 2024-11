Seguindo para a 22ª etapa da temporada, a Fórmula 1 volta a acelerar durante o GP de Las Vegas, programado para acontecer entre os dias 21 a 24 de novembro. A corrida pode dar título a Verstappen. Se você está acompanhando a F1 e tem palpites para as próximas provas, é hora de buscar as melhores e mais confiáveis casas de apostas esportivas e saber as vantagens que elas oferecem e quais diferenciais são mais interessantes para você!

Após uma vitória impressionante no Grande Prêmio de São Paulo, Max Verstappen está prestes a derrotar Lando Norris pelo quarto título consecutivo de Fórmula 1. A vitória, combinada com o sexto lugar de Norris no Brasil, ampliou a vantagem do holandês na classificação para 62 pontos. O piloto da Red Bull agora tem uma mão no troféu e pode ser coroado campeão na próxima corrida em Las Vegas, bastando apenas que sua vantagem após o GP esteja em 60 pontos ou mais.

Depois de vencer sete das primeiras 10 corridas da temporada, o triunfo de Verstappen parecia inevitável, mas a reviravolta no ritmo da McLaren deu a Norris a chance de realizar uma das maiores viradas da história da F1. Embora tenha vencido a sprint race em Interlagos, o piloto teve problemas na largada, sofreu com a decisão da bandeira vermelha e cometeu erros na pista, ficando apenas em sexto no GP de São Paulo.

O que Max Verstappen precisa para vencer o campeonato de pilotos de F1?

Faltando apenas três rodadas para a temporada 2024 da F1: Las Vegas, Qatar (onde uma sprint race será realizada) e Abu Dhabi, significa que há apenas 86 pontos em disputa no total.

Com a liderança atualmente em 62 pontos, Verstappen precisa apenas terminar à frente de Norris na próxima corrida para selar o acordo. Alternativamente, desde que o britânico não o supere em três pontos ou mais, Verstappen reivindicará o título.

Se a dupla terminar com o mesmo número de pontos do final da temporada, o holandês ainda sairá vitorioso em virtude de ter mais vitórias em corridas (oito a três, na sua posição atual).

E Lando Norris, o que precisa para ganhar o campeonato de pilotos de F1?

Em média, Norris precisa superar Verstappen em 21 pontos em cada rodada restante para ganhar o campeonato. Uma tarefa muito difícil.

Para manter a corrida pelo título no Qatar, o britânico deve superar seu oponente em pelo menos três pontos nas ruas de Las Vegas. A vitória garantiria isso.

Mas mesmo que Noris vença todas as corridas restantes, ele precisará torcer para que Verstappen e a Red Bull tropecem algumas vezes e percam um número significativo de pontos.

Sistema de pontuação da F1:

1. 25 pontos

2. 18 pontos

3. 15 pontos

4. 12 pontos

5. 10 pontos

6. 8 pontos

7. 6 pontos

8. 4 pontos

9. 2 pontos

10. 1 ponto

Um ponto 1 ponto também é concedido ao piloto que fizer a volta mais rápida da prova, desde que termine entre os 10 primeiros.

Sistema de pontuação de sprint race da F1:

1. 8 pontos

2. 7 pontos

3. 6 pontos

4. 5 pontos

5. 4 pontos

6. 3 pontos

7. 2 pontos

8. 1 ponto

Quem ganhará o campeonato de construtores de F1?

Embora não tenha tanto destaque quanto o campeonato de pilotos, o campeonato de construtores é importante para as equipes não apenas por influência, mas por razões financeiras.

Apesar do heroísmo de Verstappen, é a McLaren de Noris, não a Red Bull, que está em posição privilegiada para ganhar este título, graças em parte às performances ruins de Sergio Perez, que marcou menos da metade dos pontos de seu companheiro de equipe.

A McLaren chegou a 593 pontos contra 557 da Ferrari e 544 da Red Bull, que voltou a se aproximar com o resultado de Interlagos. Com 147 pontos ainda em jogo, tudo pode acontecer.

A consistência de Norris e Oscar Piastri colocou a equipe papaya no caminho para seu primeiro título de construtores desde 1998, mas os esforços contínuos de Charles Leclerc e Carlos Sainz visam acabar com a espera de 16 anos da Ferrari por um campeonato.

A Fórmula 1 agora tem duas semanas de descanso e volta apenas no fim de semana dos dias 21 a 24 de novembro, na segunda edição do GP de Las Vegas. Incomumente, a corrida acontecerá na noite de sábado, para melhor atender tanto o público local quanto aqueles em diferentes fusos horários ao redor do mundo. No Brasil, a o GP de Las Vegas poderá ser visto às 3h00 (horário de Brasília), madrugada de domingo.



Tags:

Formula 1