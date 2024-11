O Dérbi Paulista decidirá o campeão paulista feminino de futebol em 2024. Neste domingo (10), o Corinthians empatou com o São Paulo por 1 a 1, diante de quase 33 mil pessoas na Neo Química Arena. As Brabas se beneficiaram da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, há uma semana, no Canindé, para se garantirem na decisão. A equipe alvinegra, que busca o quinto título estadual, terá pela frente o Palmeiras, que eliminou a Ferroviária.

As corintianas conquistaram todos os troféus disputados até o momento no ano (Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores) e podem repetir 2024, quando foram campeãs quatro vezes na temporada. As Soberanas, por sua vez, caíram pela segunda vez para as mesmas rivais em um mata-mata em 2024. Elas perderam a decisão do Brasileiro para as Brabas.

É a terceira vez que Palmeiras e Corinthians decidirão um título entre as mulheres. Em 2021, as alvinegras conquistaram o Brasileirão batendo as Palestrinas. No ano passado, os rivais fizeram a final da Libertadores, com triunfo das Brabas na despedida do técnico Arthur Elias. As datas e locais das partidas serão confirmadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A previsão é que os jogos ocorram nos próximos dias 15 e 20 de novembro.

Em vantagem no placar agregado, o Corinthians adotou uma postura mais cadenciada para frear o ímpeto do São Paulo. Aos 26 minutos, porém, uma falha defensiva resultou no gol das visitantes. A lateral Isabela saiu jogando errado pela esquerda e Aline Milene aproveitou. A meia tocou de primeira para a atacante Dudinha, que bateu da entrada da área, no canto da goleira Lelê. Mais ligadas, as Soberanas quase ampliaram aos 38, em cabeçada da meia Serrana, que foi no travessão.

As tricolores voltaram do intervalo pressionando e estiveram perto do gol duas vezes em cabeçadas de Aline Milene e da zagueira Ana Alice. As alvinegras, por outro lado, não perderam a primeira grande chance que tiveram na partida. Aos 23 minutos, Millene invadiu a área pela esquerda e foi derrubada pela volante Maressa. A própria atacante - que tinha saído do banco apenas 11 minutos antes - converteu a cobrança e garantiu a classificação das Brabas.

Copa Paulista

O Santos conquistou, neste domingo, o título da Copa Paulista, torneio em formato mata-mata que reuniu os times posicionados entre quinto e oitavo lugares na primeira fase do Paulistão. As Sereias da Vila bateram o Red Bull Bragantino por 3 a 0, na Vila Belmiro, com gols da meia Thaisinha e das atacantes Carol Baiana e Ketlen. Como as Bragantinas ganharam o duelo de ida no Nabizão, em Bragança Paulista (SP), por 4 a 1, a taça foi decidida nos pênaltis, com triunfo santista por 4 a 3.

