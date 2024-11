O Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, recebe as equipes de Tupynambás e Uberaba no domingo, 17, às 10h, em partida válida pelo segundo jogo da semifinal da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. No primeiro jogo, terminou 1 a 0 para a equipe do Uberaba.

A abertura dos portões será às 9h. Haverá venda na bilheteria do Mário Helênio no dia do jogo. A venda antecipada acontece, a partir desta quarta-feira, na Cirúrgica Equilíbrio na rua São Mateus, na sede Social do Tupynambás, na rua Delorme Louzada no bairro Poço Rico, na Drogaria Legítima, na Avenida Rui Barbosa, no Santa Terezinha e no Bobs na Rua Halfeld, no centro. Neste jogo, haverá uma carga de 1.320 ingressos, custando R$10,00 a inteira e R$5,00 a meia entrada.

A entrada e saída da torcida da equipe visitante será feita pelo pórtico 2 (Dom Orione) e a torcida ficará no setor azul. Já a entrada da torcida do Tupynambás será feita pelo pórtico 1 e ficará no setor verde do estádio.