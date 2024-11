A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta quarta-feira (27) a tabela de partidas da edição 2025 do Mundial de Vôlei masculino, que será disputado entre 12 e 28 de setembro em Manila (Filipinas). A seleção brasileira faz parte do Grupo H, ao lado de Sérvia, China e República Tcheca.

O Brasil começa a sua campanha na competição no dia 14 de setembro, oportunidade na qual medirá forças com a China a partir das 10h (horário de Brasília). Um dia depois a equipe verde-amarela enfrenta a República Tcheca, a partir das 23h. O último compromisso da seleção brasileira na fase inicial será diante da Sérvia, no dia 17, às 23h.

MEN’S WORLD CHAMPIONSHIP 2025 MATCH SCHEDULE RELEASED ????????



Host Philippines ???????? and Tunisia ???????? will open the tournament.



32 teams will battle from September 12-28 in the country’s capital Manila ????????



