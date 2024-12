Neste sábado (14) às 19h30, o JF Vôlei enfrenta o Araguari Vôlei, no Ginásio Poliesportivo General Mário Brum Negreiros, em Araguari-MG, em jogo válido pela segunda rodada da Superliga B. A equipe juiz-forana estreou com uma vitória de 3 a 0 dentro de casa contra o Norde Vôlei e busca manter a sua boa sequência na competição.



Em junho de 2023, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) firmou patrocínio para o projeto JF Vôlei. O valor acertado do patrocínio foi de R$ 700 mil por dois anos. A parceria entre a Cesama e a Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer (Asepel), coordenadora do projeto JF Vôlei, tem como objetivo principal oferecer condições técnicas e infraestrutura para a equipe de voleibol masculino do JF Vôlei, a fim de desenvolver seu potencial esportivo e representar Juiz de Fora na Superliga e no Campeonato Mineiro de Voleibol nesses dois anos.