Primeiro de três times brasileiros a estrear na Champions League das Américas de Basquete (BCLA, na sigla em inglês), o Minas levou a melhor na estreia ao bater o Biguá (Uruguai) e pode garantir a classificação já na noite deste sábado (14) se cravar outra vitória na fase de grupos. Na noite de sexta-feira (13) os brasileiros ganharam por 73 a 60 dos uruguaios, na primeira rodada do Grupo C.

Esta noite o Minas volta à quadra para enfrentar o Quimsa, dono da casa e atual campeão da BCLA, principal torneio interclubes da América Latina. A partida terá início às 22h40 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube.

Vamos, KTO Minas! ?????



???? @bclamericas

???? Quimsa x KTO Minas

????? 14/12 ? 22h40

???? Santiago del Estero (ARG)

???? YouTube da BCLAmericas#VaiMinas #LaVemTempestade pic.twitter.com/QVeSNaW5ja — Minas Tênis Clube (@MinasTenisClube) December 14, 2024

No domingo (15) tem estreia de Flamengo e Franca na competição. O Rubro-Negro carioca enfrenta o anfitrião Boca Juniors às 19h40, pelo Grupo B (que inclui ainda o clube panamenho Toros de Chiriquí). Já o Franca, time do interior paulista, entra em quadra às 22h10 contra o Leones (Chile), pelo Grupo D, que tem também o time argentino Instituto.

A BCLA 2024/2025 reúne ao todo 12 clubes, divididos em quatro chaves. No Grupo A - único sem times brasieliros - estão Real Estelí (Nicarágua), Paisas BC e Toros del Vale (ambos da Colômbia). A Fiba anunciou apenas os confrontos das duas primeiras rodadas da primeira fase, que se estenderá até janeiro de 2025. Pelo regulamento, cada clube sediará uma rodada em casa. Apenas os dois primeiros colocados em cada chave se classificam às quartas de final. A partir das semifinais haverá confrontos únicos, em apenas uma sede, que ainda será estabelecida pela Fiba.

Programação (horários locais)

GRUPO A

Primeira rodada - Nicarágua

16/01/2025 - 19h40 - Real Eestelí x Toros del Valle

17/01/2025 - 19h40 - Toros del Valle x Paisas

18/01/2025 - 19h40 - Real Estelí x Paisas

GRUPO B

Primeira rodada - Rio de Janeiro

15/12/2024 - 19h40 - Flamengo x Boca Juniors

16/12/2024 - 19h40 - Boca Juniors x Toros de Chiriqui

17/12/2024 - 19h40 - Flamengo x Toros de Chiriqui

Segunda rodada - Panamá

12/01/2025 - 20h40 - Toros de Chiriquí x Flamengo

13/01/2025 - 20h40 - Flamengo x Boca Juniors

14/01 - 20h40 - Toros de Chiriqui x Boca Juniors

Grupo C

Primeira rodada - Argentina

12/12/2024 - Quimsa 70 x 72 Biguá

13/12/2024 - Biguá 60 x 73 Minas

14/12/2024 - 22h40 - Quimsa x Minas

Segunda rodada - Chile

12/01/2025 - 20h10 - Biguá x Minas

13/01/2025 - 20h10 - Minas x Quimsa

14/01/2025 - 20h10 - Biguá x Quimsa

Grupo D

Primeira rodada - Argentina

14/12/2024 - 20h10 - Instituto x Franca

15/12/2024 - 22h10 - Franca x Leones

16/12/2024 - Instituto x Leones

Segunda rodada - Chile

09/01/2025 - 20h10 - Leones x Instituto

10/01/1025 - 20h10 - Instituto x Franca

11/11/2025- 20h10 - Leones x Franca

Tags:

basquete | Champions League das Américas | Fib | flamengo | França | Minas