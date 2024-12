Promissor o início do JF Vôlei na Superliga B, com dois jogos e duas vitórias por 3 sets a 0. Com a vitória a equipe de Juiz de Fora está com 6 pontos em dois jogos, assumindo o terceiro lugar do campeonato. Neste sábado (21) às 20h, no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, o JF Vôlei enfrenta a equipe do Apade Vôlei. Esse é o último confronto das equipes em 2024. Os ingressos estão sendo vendidos de forma digital no instagram do JF Vôlei e haverá venda no dia do jogo, no ginásio.

Em junho de 2023, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) firmou patrocínio para o projeto JF Vôlei. O valor acertado do patrocínio foi de R$ 700 mil por dois anos. A parceria entre a Cesama e a Associação de Ensino e Pesquisa em Esporte e Lazer (Asepel), coordenadora do projeto JF Vôlei, tem como objetivo principal oferecer condições técnicas e infraestrutura para a equipe de voleibol masculino do JF Vôlei, a fim de desenvolver seu potencial esportivo e representar Juiz de Fora na Superliga e no Campeonato Mineiro de Voleibol nesses dois anos.