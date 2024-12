O brasileiro Charles do Bronx, também conhecido como Charles Oliveira, tem um objetivo claro: reconquistar o cinturão do peso-leve do UFC, perdido em 2022 para Islam Makhachev.



No dia 16 de novembro, Charles do Bronx enfrentou Michael Chandler em uma revanche altamente aguardada contra um dos principais nomes da categoria. O brasileiro dominou a maior parte do combate, apesar de enfrentar dificuldades nos minutos finais do 5º round, e garantiu a vitória por decisão unânime.



Charles do Bronx quer retomar o cinturão

Curiosamente, foi contra Michael Chandler que Charles do Bronx conquistou o cinturão pela primeira vez, em 2021, com um nocaute no segundo round. Na sequência, ele ainda venceu Dustin Poirier e Justin Gaethje, mas acabou derrotado por Islam Makhachev.



Desde então, o brasileiro não teve a oportunidade de uma revanche, sendo prejudicado por lesões que interromperam seu caminho. Agora, após mais uma vitória sobre Chandler, Charles renova a expectativa de disputar o cinturão novamente e demonstra sua determinação:



"Quando você tem um sonho, você tem que lutar por ele. Eu quero ser campeão de novo, então eu tenho que levantar todos os dias e acordar cedo para me tornar campeão de novo. Falar sobre o legado… As pessoas falam: ‘Mas você já viu tudo o que já fez e conquistou? Recordes, bônus, finalizações e tudo mais?’. Já, mas eu quero mais. Então, é isso que te motiva, é isso que te move todos os dias a levantar cedo”, declarou Charles antes de seu último combate.



Após a luta, onde deu um verdadeiro show, o brasileiro brincou sobre ter levado um golpe nos minutos finais e até confundiu o round:

"Estou de volta... e desculpa por fazer o coração de vocês acelerar no quarto round (risos). Mas o Chandler é duro e bate forte, muito respeito. Deus nos abençoe," disse Do Bronx no X (antigo Twitter).



Com essa vitória, Charles do Bronx ocupa agora a segunda posição no ranking do peso-leve, ficando atrás apenas de Arman Tsarukyan e do atual campeão, Islam Makhachev.



Vitória pode levar brasileiro para nova disputa de cinturão



A forma como Charles do Bronx dominou Michael Chandler deixou claro que ele está focado e preparado para brilhar em uma nova disputa de cinturão. Enquanto isso, o atual campeão, Islam Makhachev, não luta desde junho e, desde sua vitória sobre o brasileiro, realizou apenas três combates, vencendo todos.



Arman Tsarukyan, que ocupa a segunda posição no ranking e já venceu Charles, seria um possível próximo desafiante, mas um incidente fora do octógono pode complicar seus planos. O lutador foi suspenso por nove meses após agredir um fã durante o UFC 300.



Diante desse cenário, o momento parece propício para que Dana White, presidente do UFC, organize uma aguardada revanche entre Islam Makhachev e Charles do Bronx, oferecendo ao brasileiro uma nova chance de recuperar o cinturão.