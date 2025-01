Há 13 anos no comando da seleção francesa, o técnico Didier Deschamps deixará o cargo após a Copa do Mundo de 2026, com sede conjunta nos Estados Unidos, Canadá e México. A decisão do treinador foi oficializada nesta quarta-feira (8) pela Federação Francesa de Futebol (FFF), por meio de uma nota publicada em rede social. Deschamps, de 56 anos, é um dos três treinadores na história que somam títulos mundiais tanto como jogadores quanto como técnicos – os outros são o brasileiro Mário Zagallo e o alemão Franz Beckenbauer.

“Estou aqui desde 2012, planejei ficar até 2026, até a próxima Copa do Mundo, mas vai parar por aí porque tem que parar por aí em algum momento”, disse o treinador em entrevista ao canal de tevê francês TF1. “Cumpri meu tempo aqui, com o mesmo desejo e paixão de manter a França no mais alto nível, mas 2026 é [um] ótimo [momento para parar]”, concluiu.

Aux commandes des Bleus depuis 2012, le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’Équipe de France tirera sa révérence après la Coupe du Monde 2026 ????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/S19Wvwzopu — Equipe de France ?? (@equipedefrance) January 8, 2025

Ex-capitão da seleção francesa campeã do mundo em casa na Copa de 1998 , Deschamps conduziu os Les Blues à conquista do título do Mundial de 2018 (Rússia) e, quatro anos depois, ao vice-campeonato na edição do Catar, após derrota nos pênaltis para a Argentina.

Deschamps assumiu como técnico dos Les Blues em 2012, no lugar de Laurent Blanc, também ex-jogador campeão mundial. Quatro anos depois, a seleção francesa foi vice-campeã da Eurocopa, após derrota na final em casa para Portugal.

Atualmente, a seleção francesa – que ainda busca a classificação para a Copa de 2026 - ocupa a vice-liderança do ranking da Fifa, atrás da Argentina, atual campeã mundial..

