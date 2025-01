FOTO: Divulgação - Atlético-MG enfrenta ano difícil em 2025 com orçamento apertado e sem Libertadores

O ano de 2024 ficou marcado pelo quase no Atlético-MG. A equipe foi vice-campeã da Copa do Brasil e da Copa Libertadores e, além disso, não garantiu vaga na principal competição sul-americana para 2025.



Na próxima temporada, o Galo Mineiro disputará o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Sem a presença na Libertadores, o clube sofre uma perda significativa no aspecto financeiro e enfrenta menor atratividade para possíveis contratações e patrocinadores.



Investidor fala em ano difícil para 2025



Rafael Menin, um dos principais investidores do Atlético-MG, concedeu entrevista ao Globo Esporte e projetou um ano desafiador para o clube mineiro. Sem a vaga na Libertadores, o Galo enfrentará uma temporada com um orçamento mais restrito.



“A conta do Galo é uma conta muito difícil. A gente inclusive é muito cobrado, que a gente deveria investir mais, a despeito de ser o que vem investindo nos últimos três, quatro anos, um valor muito parecido por volta de 500 milhões por ano no futebol, mas não dá pra gente fazer loucura”, afirmou Menin.



Ele também destacou que, apesar do alto nível de investimento, o clube lida com despesas significativas, incluindo juros elevados. Com isso, o Atlético não deve fazer grandes movimentações no mercado de reforços.



“De novo, a gente não tem mudanças grandes. O Galo sempre prefere essa continuidade e ajustes pontuais. De novo, a gente acredita muito no elenco que nós temos, profissionais de muito caráter, de muita qualidade, mas sempre tem uma mudança ou outra no final do ano. E a gente procura sempre acertar mais e errar o mínimo possível”, explicou.



Menin ainda ressaltou a importância da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), criada no ano passado, para a reestruturação financeira do clube. Ele mencionou que, embora a dívida do Atlético-MG tenha ultrapassado dois bilhões, já foi reduzida para cerca de um bilhão, representando um avanço significativo.



Galo demitiu treinador e deve perder estrela



O início de Gabriel Milito no comando do Atlético Mineiro foi promissor. Ele conquistou o Campeonato Mineiro logo após sua chegada, manteve uma invencibilidade por um período e apresentou boas atuações.



No entanto, a situação se complicou após os vice-campeonatos na Copa do Brasil e na Libertadores, agravada pelo desempenho irregular no Campeonato Brasileiro, onde o clube chegou a lutar contra o rebaixamento na reta final.



Com sua demissão, o Atlético encerrou 2024 sem treinador e, até o momento, ainda não definiu quem assumirá o comando em 2025. Para piorar, o cenário pode ficar ainda mais desafiador com a provável saída de uma de suas estrelas, Paulinho.



O jogador está na mira do Palmeiras, que já apresentou uma proposta interessante e deve levá-lo para a próxima temporada.



