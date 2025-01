Principal torneio da base do futebol nacional, a Copa São Paulo de Futebol Júnior entrou na fase decisiva. Na tarde desta quarta-feira (15), cinco times avançaram às oitavas de final, entre eles o Ituano que eliminou o Fortaleza ao vencer por 3 a 2, com gol de pênalti nos acréscimos. Três jogos esta noite definem as últimas três vagas: Palmeiras x Sport; Vila Nova x Corinthians; e Zumbi-AL x Bragantino. As partidas têmno canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube.

Ituano classificado pela sexta vez para a fase de oitavas de final da @Copinha

Venceu o Fortaleza por 3x2.

Gols de Vini, Razera e Matheus Rocha nos acréscimos.

Fotos: @mschincariol pic.twitter.com/lucuYT9r0I — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) January 15, 2025

Grandes clubes ficaram pelo caminho nos jogos da terceira fase (mata-mata). O primeiro a cair nesta tarde foi o Athletico-PR, derrotado por 1 a 0 pelo Audax-SP. Nas oitavas, o clube paulista enfrentará o vencedor de Palmeiras x Sport, que duelam a partir das 18h20 desta quarta (15).

O Vasco despachou o Ceará, com triunfo por 3 a 2, e terá pela frente o Flamengo-de Guarulhos (SP) nas oitavas. O Corvo – apelido do Rubro-Negro paulista – avançou na tarde de hoje ao bater o Ibrachina por 3 a 0 na cobrança de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Cauã Aráujo, que defendeu duas cobranças.

O GOL DA CLASSIFICAÇÃO DO VASCÃO!

André marcou no final e garantiu a vaga nas oitavas!#CopinhaSicredi

?????@sportv pic.twitter.com/4OZbM17iVQ — Copinha (@Copinha) January 15, 2025

Também nesta tarde, o Grêmio passou às oitavas ao aplicar 4 a 0 no Goiás. O adversário do Tricolor gaúcho sairá do confronto entre Zumbi-AL x Bragrantino, às 21h30 desta segunda.

Na noite de terça (15), outros oito times asseguraram presença nas oitavas. Botafogo, Criciúma, Guarani, Ferroviária, Fluminense, São Paulo, Cruzeiro e Bahia.

Quatro jogos abrem as oitavas nesta quinta (16). Às 16h, tem Botafogo x Criciúma e Cruzeiro x Bahia. O Fluminense enfrenta o São Paulo às 17h, e o Guarani encara a Ferroviária às 18h30.

A 55ª edição da Copinha reuniu 128 clubes na primeira fase (grupos). A decisão do título está programada para o dia 25 de janeiro, feriado da capital paulista. A final ocorrerá no Pacaembu.

Palpites para a final da Copinha Sicredi 2025?#CopinhaSicredi pic.twitter.com/JtR6hirQCT — Copinha (@Copinha) January 15, 2025

Tags:

Copa São Paulo de Futebol Júnior | Copinha | Flamengo-SP | Grêmi | ituano | Oitavas de Final