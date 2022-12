Com a chegada do fim de ano, é comum as pessoas traçarem planos e metas para o ano seguinte. Porém, o sentimento de frustração por não ter cumprido os objetivos traçados durante o ano anterior, faz com o que muita gente se sinta impotente em relação ao que está por vir.

De acordo com o psicólogo Carlos Eduardo Pereira, o indicado é continuar tentando, mesmo em meio às dificuldades. Ainda de acordo com ele, a frustração faz parte do processo e não necessariamente se trata de algo ruim.

“ A frustração é inerente ao processo. Isso revela o grau de dificuldade que o projeto traz pra gente. Quanto maior o grau de dificuldade, maior o grau de frustrações que iremos experimentar ao longo do processo. O problema é que as pessoas acreditam que ser frustrado é ruim. Porém, a gente precisa ser frustrado para aprender a ser mais resiliente.”

Ainda de acordo com o psicólogo, a dificuldade em cumprir as metas traçadas está relacionada a motivação e disciplina. Quando não há esses dois elementos, a probabilidade de desistir no meio do caminho é alta.

“ A dificuldade está ligada a dois motivos: O primeiro é a motivação. Nem sempre nós temos a motivação necessária para ir em busca de todos esses projetos e planos que nós traçamos nessa época do ano. O segundo é a disciplina. Grande parte das resoluções que a gente se propõe a fazer acabam se esbarrando em algum nível de disciplina. Isso faz com que a gente precise de um grau de resiliência e disciplina e isso faz com que a gente desista nas primeiras dificuldades.”

O psicólogo ainda afirma que é comum do ser humano traçar metas quase inatingíveis. Isso porque, não há uma avaliação de forma realista das propostas e planos. Ou seja, não se avalia os riscos, os recursos necessários, o tempo necessário e as dificuldades que serão enfrentadas. Ele também alega que as pessoas fazem muitos planos em momentos de euforia e acabam negligenciando esses aspectos que podem interferir de forma negativa na concretização de seus ideais.

“Todos esses aspectos precisam ser considerados no momento do planejamento. Quando a gente faz um planejamento mais realista, isso aumenta a possibilidade de concretização do nosso plano, mas isso geralmente não é o que as pessoas fazem.”



A orientação dada pelo psicólogo para que seja possível alcançar um sonho ou meta é investir tempo em planejamento.



“A gente precisa gastar mais tempo no planejamento. Toda a meta precisa de ter um planejamento realista. Um planejamento que leve em consideração todos os aspectos e todas as dificuldades que possam ser experienciadas no processo de maneira que a gente consiga prever quais são as dificuldades que a gente vai enfrentar e que a gente consiga se preparar adequadamente para todo esse processo.”