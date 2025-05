Data de tr?s vestibulares coincidem

Emilene Campos - 07/11/01

Tr?s faculdades particulares v?o realizar o processo seletivo no mesmo per?odo. A Faculdade Machado Sobrinho, a Universidade Presidente Ant?nio Carlos (Unipac) e o Instituto Vianna J?nior escolheram os diaspara aplicar suas provas. Em alguns casos at? os hor?rios coincidem. Problema ? vista para os vestibulandos que pretendiam participar do processo seletivo das tr?s institui?es.

Coincid?ncias ? parte, a novidade do processo 2002 ? a abertura do curso de Agronomia. O curso oferecido pela Unipac ser? ministrado em per?odo integral (manh? e tarde) e vai disponibilizar 60 vagas. O pre?o da mensalidade ainda n?o foi divulgado pela instiui??o. H? ainda a possibilidade de cria??o de uma faculdade de Filosofia pelo CES. O Centro de Ensino j? abriu o processo e est? aguardando a libera??o do pedido.

Confira nas tabelas abaixo per?odo, local de inscri??o e cursos oferecidos pelas particulares de Juiz de Fora.

Centro de Ensino Superior (CES) cursos Fonoaudiologia, Letras, Ciências, Sistemas de Informação, Geografia, História, Psicologia e Pedagogia. inscrições de 2 a 11 de janeiro taxa de inscrição R$ 90 documentos requerimento

documento oficial de identidade

2 retratos 3 x 4

prova de pagamento da taxa de R$ 90

O candidato, no ato da inscrição, fará duas opções de curso, sendo a primeira prioritária local Agências dos Correios de Juiz de Fora provas Dias 16 e 17 de janeiro, a partir das 19h30 divulgação do resultado até dia 20 de janeiro mais informações (32) 3249-7753 e http://www.cesjf.br

Instituto Metodista Granbery cursos Administração e Sistemas de Informação inscrições De 3 a 21 de dezembro taxa de inscrição R$ 85 documentos Carteira de identidade (cópia e original) local Secretaria da Faculdade Metodista Granbery (R. Batista de Oliveira, 1145 ) provas Dias 7 e 8 de janeiro, das 19h às 23h mais informações (32) 3215.1833 ou http://www.granbery.com.br

Instituto Vianna Júnior cursos Economia e Direito inscrições De 19 de novembro a 12 de dezembro Como se trata de um processo seletivo unificado, o candidato pode se inscrever em duas opções, sendo uma prioritária. taxa de inscrição R$ 80

R$ 10 (manual) documentos Requerimento de inscrição

Documento de Identidade acompanhado de 2 (duas) fotos 3x4, recentes

Comprovante de pagamento da taxa de aquisição do Manual do Candidato

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição local Secretaria do Instituto Vianna Júnior ( Avenida dos Andradas, 415 ), de 8h às 21h30. provas Dias 12 e 13 de janeiro de 2002

As duas provas começam às 8h30 mais informações (32) 3215-2940 ou http://www.viannajr.com.br

Faça download do edital

Faculdade Machado Sobrinho cursos Administração e Ciências Contábeis inscrições De 10 a 14 de dezembro taxa de inscrição R$ 85 documentos Xerox da carteira de identidade

2 fotos 3x4 local Secretaria da Faculdade (Rua Pedro Celeste, s/n), de 16h às 22h provas Dias 12, ?s 14h, e 13 de janeiro, 8h mais informações (32) 3234-1436