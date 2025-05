JF V?lei enfrenta o Sada Cruzeiro nesta sexta na UFJF

Quinta-feira, 25 de agosto de 2016, atualizada às 14h47

JF Vôlei enfrenta o Sada Cruzeiro nesta sexta na UFJF

Da redação



Já estão à venda os ingressos para o jogo JF Vôlei x Sada Cruzeiro, que inaugura o Campeonato Mineiro de Vôlei 2016. A partida ocorrerá nesta sexta-feira, 26 de agosto, às 19h30, no ginásio da UFJF.



O treinador do JF Vôlei, Henrique Furtado, informa que a rotina de treinos tem sido intensa para os jogadores. "Passamos duas semanas treinando em Belo Horizonte e estamos na nossa segunda semana em Juiz de Fora", conta. "Os treinos estão sendo fortes, com boa intensidade e duração, e os jogadores estão respondendo bem."

O Sada Cruzeiro, adversário desta sexta, é bicampeão do Mundial de Clubes de Vôlei. Furtado prevê uma partida difícil pela frente, mas ressalta a importância de encarar adversários de alto nível. "Vai ser um grande desafio enfrentar o atual campeão do mundo", avalia. "Pra nós é uma grande honra estrear contra o Sada, e é sempre importante passar por esses jogos. Esperamos colocar em prática um voleibol forte coletivamente e individualmente, e tenho certeza que vamos lutar por cada ponto dessa partida", afirma.

Os valores dos ingressos são de R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos através do site Ingresso MG (link). As entradas também estão à venda nas lojas Shape Suplementos e Artigos Esportivos, na rua Braz Bernardino 129, ou na filial do Independência Shopping.