Entre os dias 11 e 27 deste mês, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai oferecer, no Parque Municipal, no bairro Nova Califórnia, diversas atividades abertas e gratuitas para a população. Com o recesso escolar, as crianças terão a oportunidade de passarem manhãs e tardes no parque durante as atividades através da colônia de férias. Haverá também programação para os adultos, com visitas guiadas e aulões de hidroginástica.

A Colônia de Férias no Parque Municipal será dividida em duas turmas, com idades diferentes. Para as crianças de 5 a 8 anos acontecerá de 17 a 20 de Janeiro, das 8h às 12h e com inscrições de 10 a 13 de Janeiro. Já para a faixa etária de 9 a 11 anos, a colônia será de 24 a 27 de Janeiro, no período da tarde, das 13h às 17h e com inscrições de 17 a 20 de Janeiro. Serão 20 vagas para cada turma, com inscrições pelo telefone (32) 3241-6532. Entre as atividades programadas estão Caça ao Tesouro, Colorindo Patrimônios, Arte com Argila, além de brincadeiras em grupo e atividades na piscina.

Também haverá atividades para os adultos com aulões de hidroginástica às quartas-feiras de manhã. As aulas são gratuitas, abertas ao público e sem necessidade de inscrição, acontecendo nos dias 11, 18 e 25 de janeiro, às 9h. É necessário estar, obrigatoriamente, com traje de banho e a carteirinha de acesso à piscina. A carteirinha é feita na recepção do Parque Municipal, levando um documento de identidade e foto 3x4 e fica pronta na hora. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 16h.

As Visitas Guiadas, um sucesso do Parque Municipal durante o ano de 2022, também estarão presentes e passam a acontecer diariamente, sem necessidade de agendamento, entre os dias 17 e 27 de janeiro. De terça a domingo, as visitas acontecem às 15h, já aos finais de semana, em dois horários, às 10h e às 15h.

O encontro do público acontece na Praça Central, ao lado da cantina.

Programação



- Todos os dias - Visitas Guiadas ao Bosque

(De terça a sexta, às 15h; Aos finais de semana, às 10h e 15h)

- 10/01, 8h - Abertura das inscrições para a Colônia de Férias do Parque Municipal para crianças de 5 a 8 anos

- 11/01, 9h - 1º Aulão de Hidroginástica

- 13/01, 17h - Encerramento das inscrições para a Colônia de Férias do Parque Municipal para crianças de 5 a 8 anos

- 17/01, 8h - Início da Colônia de Férias do Parque Municipal para crianças de 5 a 8 anos

- 17/01, 8h - Abertura das inscrições para a Colônia de Férias do Parque Municipal para crianças de 9 a 11 anos

- 18/01, 9h - 2º Aulão de Hidroginástica

- 20/01, 17h - Encerramento das inscrições para a Colônia de Férias do Parque Municipal para crianças de 9 a 11 anos

- 24/01, 13h - Início da Colônia de Férias do Parque Municipal para crianças de 9 a 11 anos

- 25/01, 9h - 3º Aulão de Hidroginástica

Além das atividades, o Parque Municipal funcionará normalmente para atender a população. O Complexo Aquático também está liberado, mediante a apresentação da carteirinha de acesso.

