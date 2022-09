Keagan Henman via Unsplash/https://unsplash.com/photos/xPJYL0l5Ii8 - Camiseta básica

As camisetas básicas são um grande clássico do guarda-roupa. Ame-as ou odeie-as, estas t-shirts são a maneira mais fácil de colocar o seu estilo de rua no auge. Com o visual athleisure (algo como atlético + lazer) surgindo como uma declaração de estilo e dominando o visual das ruas, essas modernas camisetas femininas ajudam você a criar looks sem fim. Até os influenciadores de estilo de todo o mundo estão trocando seus tops elaborados por camisetas básicas.



Pensando no que vestir quando se trata de camisetas? Bem, existem diferentes tipos que você pode levar em consideração. Começando desde as camisetas gráficas até as camisetas velhas simples e até as camisetas polo, sim, você ouviu direito! Até os novos tipos de camisetas polo são peças de estilo predominantes nesta temporada.



Durante os verões, tente optar por cores vibrantes como vermelho, rosa, laranja, azul, marsala, mostarda e muito mais. Além das cores brilhantes, você também pode escolher entre as cores mais populares que incluem pastéis, monocromáticos e tons suaves.



Agora, se você adora estampas, tente optar por florais, listras verticais, estampas tropicais e tie dye. O ajuste da camiseta depende totalmente do seu estilo pessoal. A dica é escolher aquilo que te deixe confortável e o que melhor descreva seu estilo.



Aqui estão algumas ideias de roupas para quem busca parecer elegante integrando camisetas básicas ao visual.



Combine com uma jaqueta preta



Dê um up na sua camiseta básica colocando-a em camadas com uma jaqueta ou uma camisa. Este é um estilo chique sem esforço que você pode levar para a próxima temporada de primavera e verão também. Sobrepor com uma jaqueta é um daqueles estilos que valorizam qualquer tipo de corpo e é bastante confortável.



Existem muitos estilos de jaquetas no mercado, tente combinar a camiseta com uma jaqueta longline, uma bomber ou apenas um blazer simples para obter o máximo impacto.



Se você gosta de um visual ousado, experimente uma jaqueta bomber com um par de tênis casual. Agora, se você prefere um visual mais delicado, combine sua camiseta com um blazer ou uma jaqueta longa e opte por saltos ou sapatilhas elegantes com ela. Estilos com bordados, brilhos, cores sólidas e florais estão em alta no momento, tente incorporá-los ao seu visual.



Utilize sua camiseta com diferentes tipos de saias



Verões e saias andam de mãos dadas. Deixe suas pernas relaxarem um pouco e combine sua camiseta com uma saia. Use uma saia descontraída com uma camiseta estampada e combine-a com sapatilhas ou tênis para um visual diurno, e troque as sapatilhas por saltos para um visual de festa.



Aposte em um conjuntinho jeans



Esse visual é simples, chique e prático. Além disso, há diversas opções que você pode escolher. É uma maneira elegante de adicionar glamour instantâneo à sua roupa mais básica. De jeans skinny ao mom, flare, wide leg, existem inúmeros tipos hoje...



Para um visual elegante e chique, escolha um skinny azul ou preto de cintura alta ou um jeans boyfriend e coloque sua camiseta e combine-a com tênis branco casual ou seus saltos favoritos.



T-shirt + jeans rasgados= minimalismo



Uma combinação de camiseta básica e jeans rasgados pode fazer você parecer tão elegante quanto você jamais poderia imaginar. Um par de jeans rasgados ou desgastados pode dar um toque de moda ao seu visual, sendo que existem mil maneiras de estilizar um jeans rasgado.



Você pode usá-lo com uma camiseta cortada, uma versão de gola alta ou uma polo. A combinação de jeans rasgados e camiseta nunca pode dar errado, se bem-feita.



Se você estiver optando por um jeans skinny ou slim fit rasgado, tente optar por uma camiseta folgada para contrapor. Dessa forma, você pode equilibrar seu visual sem exagerar.



camiseta básica | Estilo | mulher | roupas | t-shirts