Mulheres que vivem com HIV são alvo de uma ação de prevenção ao câncer de colo uterino que ocorrerá no sábado (11), das 8h30Às 12h30, no Centro de Vigilância Sanitária, na Avenida dos Andradas, Centro. A ação é promovida pelo Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids (DDST/Aids) da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8).



A ação será composta por sala de espera, com abordagens sobre auto exame das mamas, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis (IST's), com posterior realização do exame ginecológico.



O evento contará com a participação da médica infectologista do Serviço de Assistência Especializada (SAE), Dra. Cristiane Marcus; do ginecologista Dr. Didier Silveira Castelhano Filho, colaborador pela Faculdade de Ciências Médicas de Juiz de Fora (Suprema); e da Enfermeira do SAE, Valéria Araújo Rodrigues. Outras informações podem ser obtidas com o Departamento, pelo telefone (32) 3690-7576.

