Dezenas de mulheres juiz-foranas se reúnem no início da noite desta quarta-feira (08), no Parque Halfeld, para uma marcha e um festival cultural para marcar o Dia Internacional das Mulheres. O evento é organizado pelo Fórum de Coletivos e Mulheres Feministas de Juiz de Fora (Fórum 8M-JF) composto por mais de 50 organizações. Com o tema “Pela vida das mulheres, em defesa da democracia, dos direitos e contra a fome! Sem anistia!", as atividades começaram às 17h, no Parque Halfeld.

Após a concentração, terá início a marcha que percorrerá diversas vias do Centro de Juiz de Fora (MG). Partindo da Avenida Rio Branco, seguirá pela Rua Mister Moore, Avenida Getúlio Vargas, Calçadão da Rua Halfeld e, por fim, retornará ao Parque Halfeld, local onde acontecerão as manifestações culturais.

FOTO: Renan Ribeiro - Concentração acontece no Parque Halfeld

As vereadoras Cida Oliveira (PT), Laiz Perrut (PT) e Tallia Sobral (Psol) falaram sobre a importância das discussões sobre as pautas levantadas neste ano pela Marcha, além de reforçar sobre as questões como a violência de gênero, políticas antirraciais, jornada de trabalho, entre outras.

"Mais um 8 de março vibrante! A gente está nas ruas e sabemos que nós que temos esta pauta prioritária que é a pauta das mulheres, o mês de março é um mês importante. Apesar da gente falar e legislar sobre isso todos os dias, o mês favorece por todos estarem ligados nisso, por isso precisamos aproveitar e irmos em todos os espaços", manifestou a vereadora Laiz Perrut. Ela ainda lembrou do caso de tentativa de feminicídio registrado na manhã desta quarta (08) em Juiz de Fora. "Precisamos de políticas publicas para combater feminicídio e a violência contra a mulher, além das políticas publicas para garantir outros direitos nossos".

A vereadora ainda falou sobre o retorno da Casa da Mulher Brasileira que retomado como um programa do atual Governo Federal, com investimentos de R$ 500 milhões. "Vou à Brasília na busca de trazer a Casa da Mulher Brasileira para o município de Juiz de Fora".

O vereador Juraci Scheffer, e os deputados Betão e Ana Pimentel mandaram porta vozes para falarem em apoio ao evento.

FOTO: Renan Ribeiro - Marcha já está na Avenida Rio Branco

A marcha passou pelas portas das lojas nas ruas centrais do município falando com as pessoas que estão saindo do trabalho e nos pontos de ônibus com distribuição de panfletos e informativos. Nas portas das lojas que ainda estão abertas, algumas mulheres trabalhadoras acompanham a movimentação.

FOTO: Renan Ribeiro - Marcha passa pela Mister Moore

FOTO: Renan Ribeiro - Marcha passa pela Av. Getúlio Vargas

Com encerramento da marcha, se apresentarão no palco montado no Parque Halfeld: Palhaçada à Vista: Chimbica, Chuchuca, Nanoka, Pan e Zureta; XotaEfe; Ciça Liberdade; MC's e poetas Joyce Mirella, Nalu Gonzaga e Sophia Bispo; Ingoma; Sandra Portella & Charmosas do Tamborim.

FOTO: Renan Ribeiro - Apresentação do grupo XotaEfe

