Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, acontece neste sábado, 11 de março, a Feira de Empreendedorismo Feminino no Moinho Zona Norte. Estão programadas oficinas, aulão de ginástica, palestras, atendimento de saúde, distribuição de folhetos sobre o combate à violência contra a mulher, recreação infantil e cadastramento de currículo no Espaço Nosso Moinho.





Programação do evento:

9h30: Abertura com Café Coletivo e Boas-Vindas – Oferecimento Supermercado Pais & Filhos

10h: Aulão de ginástica – Academia Move

10h: Abertura da Feira das Mulheres Empreendedoras Empoderadas, no estacionamento do Moinho – Recreação Infantil com pula-pula, distribuição de pipoca e algodão doce

10h30 às 11h30: Palestra – Autoestima da Mulher – Cristina Vasconcelos (ENTABike) - Auditório

11h às 12h: Oficina – Marca Pessoal – Autoestima, autocuidado, automaquiagem – Sala Multiuso 1

11h30: Oficina de Bike – oferecida por Conserta Bike – Sala Multiuso 1

13h às 14h: Painel Empreendedorismo Feminino – Áurea, Raquel Souza, Karina

14h: Encerramento do Evento

Durante o evento também será feito o cadastramento de currículo para o Supermercado Pais e Filhos.

O Nosso Moinho está localizado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 900 - Francisco Bernardino.