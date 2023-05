Maio é tradicionalmente conhecido como o mês das noivas. O Acessa entrevistou a cerimonialista Michelle Rizzo da Peplum Cerimonial para entender o motivo. Segundo Michelle, o principal motivo é o religioso.

"A principal explicação vem da religião católica, pois é em maio que se consagra Maria, mãe de Jesus.

O matrimônio tem ligação com as características atribuídas à Nossa Senhora, que são pureza, compromisso matrimonial e fé que levam à formação de uma nova família. Por muitos anos as noivas escolhiam Maio pelo significado, pela religião, pela fé! Antes casar na Igreja era basicamente a única opção e todas essas explicações mexiam muito com os casais".

A cerimonialista destaca ainda que, atualmente as preferências das noivas mudaram e maio não é o mês mais procurado. "Hoje não tem mais seguido assim. Os meses mais procurados para casamento são setembro, outubro e abril, respectivamente. O casamento ao ar livre está cada vez mais em alta, esses são meses que normalmente chovem menos e que não está muito frio, como no inverno", completa a profissional.

As noivas não tem mais o mês de maio como preferência, segundo Michelle, muitas acham que é muito concorrido e mais caro, além de já estar esfriando bem, porém elas tem fugido em um primeiro momento, até a profissional explicar que não é bem assim e elas incluírem o mês como uma possibilidade mas não mais como prioridade.

FOTO: Megazap - Cerimonialista e noivos

Após a pandemia o setor está super aquecido e atualmente faltam espaços nas agendas dos profissionais que trabalham com eventos, isso se deve à uma demanda que foi reprimida por conta da pandemia de Covid-19.

A reportagem conversou com a noiva Bianca de Azevedo, que casou em maio de 2022. Bianca destacou que escolheu a data por acaso e que não foi por motivos religiosos.

"Sempre quis me casa no começo do ano, gosto desse tempo menos quente. Minha cerimônia foi em uma igreja e depois a festa em lugar fechado, então o clima não fazia muita diferença para nós. Eu não sabia o motivo do mês de maio ser considerado das noivas, mas quando eu soube, fiquei mais feliz ainda, pois tem tudo a ver", completa a noiva.