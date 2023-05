Dia das mãe é sempre uma data em que se lembra o cuidado, carinho e proteção que cada mulher dedica à seus filhos. O Acessa conversou com duas mães em Juiz de Fora que tem filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Michelle Fernandes, tem 41 anos e é mãe de dois filhos. Matheus Fernandes de 23 anos e o Miguel Fernandes de 4 anos. Segundo Michelle, durante o crescimento do primeiro filho, sempre teve o apoio da mãe e conseguiu trabalhar normalmente.

FOTO: Michelle Fernandes/Arquivo Pessoal - Michelle Fernandes com os dois filhos

"Sempre consegui levar minha vida profissional e social totalmente tranquila, sempre tive o apoio da minha mãe, que faleceu há 7 meses, então enquanto eu trabalhava, ela olhava o Matheus, porém, aos meus 36 anos tive a surpresa de engravidar novamente, nada planejado, mas teve todo o encanto. Veio o Miguel em fevereiro de 2019 e eu trabalhava já há 5 anos em uma clínica médica, mas precisei me desligar para cuidar dele até ele completar uns 2 anos e eu poder retornar, contudo, foi com essa idade que tive o diagnóstico que Miguel tinha o autismo", Michelle precisou se dedicar totalmente.

A mamãe confirmou à reportagem que o pai de Miguel o abandonou aos 2 meses de idade. Ainda de acordo com ela, o filho faz um tratamento todos os dias, 4 horas por dia. "Precisei anular toda minha vida e viver em função do meu filho, cuidando, levando em médicos, acompanhando de fato toda a rotina dele e vivendo a vida dele, não é fácil parar tudo, mas para o meu filho ter uma qualidade de vida eu optei por isso".

Michelle afirma que o filho é uma criança encantadora e o prêmio dela todos os dias é ver o filho dizendo "mamãezinha do meu coração, feliz e dando bom dia para todos". "Com o Miguel eu descobri que mesmo tendo pouco eu ainda assim tenho muito, aprendi com ele coisas que eu não havia aprendido na vida inteira", conclui.

Glaziani e Gustavo

FOTO: Glaziani/Arquivo Pessoal - Glaziani e Gustavo

Uma outra mamãe que precisou se dedicar totalmente a cuidar do filho, foi a Glaziani Amorim. Segundo ela, o autismo do filho foi descoberto aos 4 anos de idade, hoje, Gustavo tem 18 anos e requer todo cuidado e carinho da mãe.

"Quando descobrimos o diagnóstico do Gustavo, foi um choque para a família, não tínhamos muitas informações, era tudo muito novo. Compramos livros para aprender tudo e vimos que não era um 'bicho de sete cabeças' e que com muito amor tudo supera", conclui.

FOTO: Glaziani/Arquivo Pessoal - Gustavo

Glaziani contou à reportagem que ao acordar já prepara o café para o filho, faz as atividades com ele, da o banho e cuida com todo carinho que ele precisa e merece, segundo a mamãe, Gustavo é extremamente carinhoso e é o maior presente que ela poderia ganhar.

"Hoje meu filho é minha inspiração, eu vivo para ele e por ele, tudo que faço é pensando nele, ele em primeiro lugar, depois nós".

