O autocuidado, especialmente o skincare, tornou-se uma prática consolidada entre os brasileiros. Nesse contexto, o tema se intensificou durante a pandemia de Covid-19, quando o isolamento social levou muitos a buscarem formas de cuidar do corpo e da mente.

Inclusive, um estudo da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) aponta que, nos primeiros cinco meses de 2020, categorias como máscaras faciais e produtos antissinais registraram um aumento substancial.

Os dados mostram que o setor de skincare registrou um crescimento de 161,7% nas vendas entre janeiro e outubro daquele ano, em comparação ao período homólogo em 2019.

Assim, as farmácias e o comércio eletrônico se destacaram como os principais canais de vendas, evidenciando a adaptação dos consumidores a novas formas de adquirir produtos de cuidado pessoal durante o período de isolamento.

Além disso, uma pesquisa da MindMiners, empresa de análise de dados, realizada entre 30 de abril e 3 de maio de 2024, com 500 participantes de diversas regiões do país, revelou que 54% dos brasileiros se consideram vaidosos.



Nesse sentido, o skincare, em particular, foi adotado por 76% dos participantes. O percentual é maior entre as mulheres, com 88% delas relatando o uso de produtos de cuidado com a pele, em comparação a 64% dos homens.



Quando o skincare virou tendência?

Essa transformação não é apenas um reflexo das mudanças nas preferências pessoais, mas também é impulsionada por influências digitais e um aumento na consciência sobre a importância dos cuidados diários.

Embora o skincare já fosse parte da rotina de muitos brasileiros antes da pandemia, o período de isolamento trouxe um novo significado para essa prática.

Porém o boom do tema se deu especialmente no TikTok, que se consolidou como uma plataforma de tendências de beleza. Essa popularização nas redes sociais não só despertou um interesse generalizado pelo tema, como também contribuiu para o crescimento de tendências específicas.

Desse modo, vídeos virais demonstrando rotinas de skincare, resultados de tratamentos e recomendações de produtos têm alcançado milhões de visualizações, inspirando milhares de pessoas a adotarem melhores práticas de cuidado com a pele.

Boas práticas de skincare



Para uma rotina de autocuidado eficaz, adotar bons hábitos é fundamental. Além de escolher produtos de qualidade voltados à pele, é necessário prestar atenção a detalhes como a escolha de toalha de banho e de rosto.



Utilizar toalhas macias pode fazer uma grande diferença, pois elas ajudam a absorver a umidade da pele de forma suave, evitando irritações. Isso está alinhado com a tendência de "banho premium", que enfatiza a importância de uma experiência de autocuidado completa e confortável, incluindo o skincare.



Ademais, outra prática essencial é a limpeza correta do rosto, fundamental para remover impurezas e garantir que os produtos sejam melhor absorvidos.



Para isso, é crucial usar sabonetes suaves que respeitem a barreira cutânea. A hidratação, por sua vez, é indispensável para todos os tipos de pele, pois ajuda a manter a elasticidade e prevenir os sinais de idade.



Outro ponto essencial é o uso diário de protetor solar, mesmo em dias nublados. A exposição aos raios

UV pode acelerar o processo de envelhecimento e aumentar o risco de problemas mais graves, como o câncer de pele.



Assim, a atenção aos detalhes reflete um comprometimento com a qualidade do autocuidado, mostrando que a popularização do skincare no Brasil é mais do que uma tendência passageira, mas, sim, uma mudança em relação à saúde e ao bem-estar.