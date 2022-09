SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a fila para visitar o caixão da rainha Elizabeth 2ª bater 25 horas de espera, autoridades do governo recomendaram que as pessoas suspendam viagens até Westminster Hall para prestar suas últimas homenagens à monarca.

O recorde na fila em frente à sede do Legislativo aconteceu durante a madrugada de hoje, em meio a baixas temperaturas em Londres. Autoridades que controlam a cerimônia decidiram pausar a entrada de visitantes depois que o parque que dá acesso ao prédio atingiu "capacidade máxima".

A pausa, que começou no início da madrugada, terminou às 1h15 deste sábado (17), no horário local (21h15 de Brasília), mas ainda assim o DCMS (Departamento de Cultura, Mídia e Esportes), ligado ao Parlamento Britânico, pediu em seus perfis online que as pessoas não se deslocassem mais até o local.

Aqueles que já estavam na fila receberam a recomendação de se preparar para o frio, com os termômetros ficando abaixo dos 7°C nas primeiras horas da manhã.

"Eu acho que estou preparada. Trouxe um bom casaco e um banco caso eu precise me sentar. Além disso, tenho água e comida caso precise. Eu acho que é sempre uma questão: 'Vale a pena? Eu vou conseguir [aguentar a espera]? Mas, se tudo der certo, a resposta será sim. Eu queria fazer parte disso e me despedir da rainha", afirmou uma das visitantes, Tatie Kirst, 38, em conversa com o britânico The Sun.

Às 5 horas da manhã no horário local, o DCMS emitiu um novo alerta sobre capacidade máxima na fila, com a possibilidade de uma outra pausa sendo considerada, mas a situação se acalmou com o passar da manhã e às 9h o tempo de espera já tinha caído para "apenas" 16 horas, segundo o tabloide.

Apesar das longas filas, britânicos e viajantes de todo o mundo enchem o Westminster Hall desde quarta-feira (14) para a despedida da monarca, que havia completado 70 anos de reinado este ano.

Para tentar melhorar o fluxo de pessoas, autoridades dividiram a fila em duas já mais próximo ao caixão de Elizabeth 2ª, protegido por um perímetro de segurança, com cada grupo de pessoas andando em um lado diferente.