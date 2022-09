SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de curta distância ao largo da sua costa leste neste domingo (25) --noite de sábado no horário de Brasília--, informaram as forças armadas de Seul. Segundo as autoridades, o lançamento se deu a partir de uma região próxima à capital do país, Pyongyang.

O disparo sucedeu a aterrissagem de um porta-aviões americano a Seul, a ser usado em exercícios militares conjuntos entre Seul e Washington. E ocorre dias antes de uma viagem oficial da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, à região.

Na véspera, a agência sul-coreana Yonhap havia noticiado rumores de que o regime de Kim Jong-un se preparava para lançar um míssil balístico submarino.