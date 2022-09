SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O vereador de São Paulo e candidato a deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) disse nesta segunda-feira (26) que comprou uma cachaça do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) para enviar como presente ao Papa Francisco. Suplicy contou ter entregado uma carta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e alguns livros para o pontífice.

Em evento de campanha do petista, o candidato a deputado disse que foi provocado pelo religioso: "Querido presidente Lula, entreguei sua carta ao Papa Francisco e foi um momento muito especial. Entreguei meus livros para ele, por um amigo, e ele perguntou: E a cachaça, não veio? Agora à tarde comprei uma cachaça do MST para mandar para o Papa".

No fim de semana, o Papa brincou com o candidato a deputado quando recebeu um exemplar do livro "Renda Básica de Cidadania", escrito por Suplicy. O pontífice respondeu ao microfone: "Você trouxe o livro, mas não trouxe a cachaça?". A brincadeira gerou risos na plateia que acompanhava o evento "A Economia de Francisco".

Em 2021, o Papa fez uma brincadeira com brasileiros durante uma audiência no Vaticano. Na ocasião, um padre da Paraíba pediu ao Papa orações para os brasileiros. O pontífice respondeu sorrindo: "Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração."

"SUPER LIVE" DE LULA

O presidenciável Lula realiza nesta segunda-feira (26), desde às 16h, uma "super live" com artistas, influenciadores e políticos que endossam sua candidatura. O objetivo do evento é virar votos, especialmente do eleitorado mais jovem, na reta final da campanha do primeiro turno eleitoral.

Na chegada, ao lado da esposa Janja, o petista fez críticas ao presidenciável do PDT, Ciro Gomes, e disse que o oponente "colhe o que plantou". Hoje, mais cedo, Ciro fez um pronunciamento no qual alegou que aqueles que não aderiram ao voto útil têm sido "vítimas das mais violentas campanhas de intimidação".

Na chegada ao evento do final da tarde de hoje, Lula rebateu: "eu acho estranho ele dizer que é vítima de uma campanha de mentira, porque ele tem mentido a meu respeito e eu sinceramente não sei o conteúdo". "Mas eu acho que o Ciro tem surtado ultimamente.".

O ex-presidente atribuiu a organização do evento a Janja, afirmando que "ela cismou de organizar isso com outras pessoas".