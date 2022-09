SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A escritora britânica Katie Nicholl, especialista na realeza britânica, contou em seu livro "'The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown" ("A Nova Realeza: O Legado da Rainha Elizabeth e o Futuro da Coroa") que o príncipe George, de 9 anos, recorreu à famosa "carteirada" para vencer uma desavença com colegas de escola.

"George entende que um dia será rei e, quando mais novo, brigou com amigos na escola, vencendo-os com a frase matadora: 'meu pai será rei, então é melhor vocês tomarem cuidado'", afirma ela em um trecho da obra, reproduzido pelo jornal Mirror.

"O príncipe William e a princesa Kate estão criando seus filhos, principalmente o príncipe George, com a consciência de quem ele é e do papel que herdará, mas não querem sobrecarregá-los com o senso de responsabilidade", acrescenta a autora.

No mesmo livro, Katie Nicholl adianta que Kate, William e seus três filhos, George, Charlotte e Louis, deverão ganhar um destaque especial na cerimônia de coroação do rei Charles 3º, prevista para acontecer no primeiro semestre do próximo ano."A cerimônia provavelmente destacará a linha de sucessão, com William, Kate e seus filhos apresentando mais destaque do que outros membros da família", assegura ela.