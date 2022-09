SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rainha Elizabeth 2ª morreu de "velhice" às 15h10 (horário local), segundo seu atestado de óbito divulgado nesta quinta-feira (29).

A causa da morte consta do documento, que foi incluído nesta quinta no site da divisão nacional de registros da Escócia, país onde ela estava quando morreu, no último dia 8 de setembro. Ela tinha 96 anos.

Até agora, o Palácio de Buckingham só havia informado publicamente que ela "morreu serenamente".

Elizabeth foi a soberana britânica de mais longo reinado. Em julho de 2015, ela superou os 63 anos e cinco meses de trono da rainha Vitória (1837-1901), cuja coroa, no entanto, tinha um peso bem maior de um imenso império colonial, hoje não mais existente. Em junho deste ano, superou os 70 anos e 126 dias de reinado do tailandês Bhumibol Adulyadej, morto em 2016 -ela só ficou atrás de Luís 14, no posto por 72 anos e 110 dias, de 1643 a 1715; o francês, porém, se tornou soberano de fato aos 23 anos, tendo assumido o trono aos quatro.