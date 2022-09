SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O consulado da Rússia em Nova York foi vandalizado nesta sexta-feira (30) com um spray de tinta vermelha. Sem motivo identificado, o ato coincide com o anúncio da anexação de territórios da Ucrânia ao domínio russo, pelo presidente Vladimir Putin, em Moscou.

O autor do ataque ao prédio em Manhattan ainda não foi identificado. A polícia recebeu um chamado por volta das 13h30 no horário local, segundo disse um porta-voz à AFP

Com a tinta ainda fresca nas claras paredes do prédio, pessoas foram à frente do local segurando cartazes para protestar contra o que denunciaram como referendos falsos ?em referência às votações conduzidas por Moscou nesta semana.