SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 32 pessoas morreram em um acidente de ônibus no distrito de Pauri Garhwal, na Índia. De acordo com o site Indian Express News, todas as vítimas e mais 18 feridos estavam a caminho de uma festa de casamento, mas o motorista perdeu o controle do veículo durante uma curva, caindo em um desfiladeiro.

O acidente ocorreu na noite de terça-feira (4) mas a operação de resgate chegou ao fim somente na manhã desta quarta-feira (5), quando os números foram atualizados pelas autoridades. Inicialmente, 25 mortes haviam sido confirmadas pela imprensa local.

O ônibus, que estava indo de Haridwar para Kadagaon, em Pauri, caiu no desfiladeiro de 500 metros de profundidade por volta das 20h, perto da vila de Simdi, na área de Dhumakot.

De acordo com a Força Estadual de Resposta a Desastres (SDRF), uma equipe de resgate recuperou 30 corpos e encontrou 20 feridos. Mas dois deles morreram a caminho de um hospital.

O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, disse que o governo tomou todas as providências para o resgate e assistência aos feridos.