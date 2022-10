SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um suspeito de cometer assassinatos em série está sendo procurado pela polícia de Stockton, na Califórnia (EUA). De acordo com as autoridades, pelo menos cinco pessoas foram mortas em cenários semelhantes, no intervalo de seis meses.

Segundo o The Washington Post, as investigações apontam que todos os casos parecem estar conectados, levando a polícia a supor que se trata de um serial killer. Todas as vítimas foram baleadas, sempre no período da noite ou madrugada.

No período de 8 de julho e 27 de setembro, cinco homens foram assassinados em Stockton. Nenhum deles foi roubado, e a polícia afirmou que as vítimas não pareciam ter ligação com drogas ou violência de gangues.

"Por definição, esses tiroteios são uma série de assassinatos e, portanto, acreditamos que podemos ter um serial killer em potencial. É assim que vamos tratá-lo", disse o chefe da polícia de Stockton, Stanley McFadden.

A polícia apura se dois casos de abril de 2021 estão ligados aos cinco homicídios. Um homem foi morto a tiros em Oakland em 10 de abril, sendo o único caso identificado fora de Stockton, até o momento. E também uma mulher que foi baleada na cidade, seis dias depois, mas sobreviveu.

Em depoimento, ela disse à polícia que viu um homem de cerca de um metro e oitenta de altura, vestindo roupas escuras e uma máscara preta "estilo covid", disse McFadden.

Outra evidência é que todas as vítimas dos casos de 2022 eram de ascendência hispânica. Contudo, McFadden ressalta que ainda não se pode confirmar se é uma coincidência ou um método do assassino.

O Gabinete do Médico Legal do Condado de San Joaquin identificou as vítimas como Paul Yaw, 35; Salvador Debudey Jr., 43; Jonathan Hernandez Rodríguez, 21; Juan Cruz, 52; e Lawrence Lopez Sr., 54.

As autoridades alertaram os moradores para ficarem atentos, evitarem circular sozinhos de noite e permanecerem em áreas bem iluminadas da cidade.

A polícia também divulgou um vídeo com o possível serial killer.