SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas foram esfaqueadas no centro de Londres na manhã desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia, o caso ocorreu próximo à estação de metrô Liverpool Street por volta das 9h46 do horário local (5h46 do horário de Brasília). As autoridades informaram que estão em busca de dois suspeitos, e a linha de investigação é a de que o esfaqueamento se deu após de uma tentativa de roubo e não indícios de um ato de terrorismo.

Até o momento, nenhuma pessoa foi presa. Os suspeitos fugiram pela Bishopsgate, próximo a uma estação ferroviária movimentada, de acordo com o jornal britânico The Independent.

Segundo a polícia, três pessoas foram esfaqueadas e uma quarta foi empurrada para o chão. As três vítimas foram levadas ao hospital sem risco e a quarta pessoa foi atendida por paramédicos no local.

"Nossas equipes trataram quatro pacientes. Já levamos três desses pacientes ao hospital e um foi avaliado e liberado no local", disse um porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Londres.

Um superintendente da polícia, Steve Heatley, disse que as autoridades descartaram a possibilidade de terrorismo. "Dois suspeitos estão sendo procurados como parte da investigação em andamento relacionada a uma tentativa de roubo de telefone e não estão sendo tratados como relacionados ao terrorismo".Um dono de loja local disse que viu os suspeitos antes do ataque. "Um homem estava gritando 'oi oi oi' e correndo. Poucos minutos depois, havia quatro caras no chão", disse Sayeed Duknwala, 53, ao MyLondon.

A polícia disse que as investigações estão em andamento. "Recebemos relatos de três esfaqueamentos e uma pessoa empurrada para o chão em Bishopsgate às 9h46. Os policiais chegaram ao local às 9h51. Três vítimas foram levadas pelo LAS [Serviço de Ambulância de Londres] para um hospital próximo para serem tratadas. Esta é uma situação em andamento, mas não está sendo tratada como relacionada ao terrorismo", diz publicação no Twitter.