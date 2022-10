BELÉM, PA (UOL-FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 30 anos foi vítima de um atentado em Israel, segundo informações de sua família, natural do Pará. O ataque a tiros ocorreu sábado (8), em um posto de controle perto do campo de refugiados de Shufat, na fronteira de Jerusalém Oriental. David Morel Anijar é agente de segurança do governo israelense e foi baleado na cabeça, enquanto estava em serviço, de acordo com um familiar.

David foi colocado em coma induzido e o estado dele é considerado delicado, disse ao UOL Alberto Anijar, tio do brasileiro.

Segundo a polícia local, o atentado ocorreu durante a noite. Um terrorista chegou ao local atirando e atingiu o brasileliro e mais dois israelenses, incluindo um soldado das IDF (Forças de Defesa de Israel), que morreu.

Segundo a família, David é natural de Belém, tem cidadania israelense e mora há 7 anos no país.

"Ele primeiro serviu o exército israelense, mas está há pouco tempo nessa função de agente de segurança", disse Alberto.

A mãe, tia, irmãos e sobrinhos do agente de segurança também vivem em Israel. Foram eles que informaram o tio sobre a situação.

"Soubemos através da minha irmã, mãe dele, o que tinha ocorrido. Há vídeos evidenciando que eles foram surpreendidos pelo terrorista que disparou praticamente à queima-roupa, sem possibilidade de defesa", lamentou o tio.

David está internado no Hospital Hadasah, em Jerusalém. "Ele foi submetido a uma neurocirurgia e está em coma induzido e seu quadro é clinicamente estável", disse Alberto.

Segundo ele, o governo de Israel está dando suporte à família, que foi hospedada em um hotel ao lado do hospital onde David está internado.

ITAMARATI FALA

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio de sua embaixada em Tel Aviv, informou que tem conhecimento do caso e está em contato direto com familiares do cidadão brasileiro para fornecer a assistência necessária.

O governo de Israel classificou o caso como crime hediondo. O primeiro-ministro israelense Yair Lapid prometeu levar os responsáveis pelo atentado à Justiça.