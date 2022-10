SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pescadores foram resgatados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos flutuando no Golfo do México, após o naufrágio do barco em que estavam. De acordo com a emissora de TV Fox Weather, eles passaram mais de 24 horas na água e tiveram que lutar contra tubarões após os animais que os cercavam atacar dois dos náufragos.

O trio tinha saído para pescar no no sábado (8), na costa sudeste da Louisiana, mas não voltou para casa como programado, de acordo com a Guarda Costeira dos EUA. Familiares ficaram preocupados e entraram em contato com o serviço marítimo, que iniciou uma busca em massa. Helicópteros de resgate de Nova Orleans e Corpus Christi, Texas, percorreram mais de 2 mil quilômetros quadrados na missão.

Somente na manhã de domingo (9), um dos helicópteros localizou os dois homens flutuando na água. Um barco de resgate da Guarda Costeira se dirigiu ao local e encontrou, inicialmente, dois dos homens lutando ativamente contra tubarões enquanto sofriam ferimentos nas mãos. Um segundo helicóptero localizou a terceira vítima em local mais afastado e o içou da água.

Os três foram encaminhados a um hospital de Nova Orleans. Eles estavam com condição de saúde estável, mas um deles apresentou princípio de hipotermia, segundo a Guarda Costeira.

Autoridades disseram que o barco dos pescadores afundou por volta das 10h de sábado, levando consigo todos os seus equipamentos de comunicação. Eles estavam usando coletes salva-vidas, o que ajudou a mantê-los vivos enquanto flutuavam nas águas do Golfo.

"Nós pesquisamos uma área do tamanho aproximado de Rhode Island e estamos gratos por ter encontrado esses velejadores desaparecidos. Se a família não tivesse notificado a Guarda Costeira e se esses três velejadores não estivessem usando coletes, isso poderia ter resultado completamente diferente", disse Kevin Keefe, tenente-comandante e coordenador da Missão de Busca e Resgate do Setor de Nova Orleans.