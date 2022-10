SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Certa vez, a princesa Margaret, única irmã da rainha Elizabeth 2ª, cortou um cocô com uma faca de bolo para conseguir dar descarga, contou sua ex-nora, Susannah Constantine, no podcast "How To Be 60".

A apresentadora da televisão britânica namorou David Armstrong-Jones, o Visconde de Linley, filho mais velho de Margaret, nos anos 80.

Segundo ela, a sogra tomou a atitude inusitada para ajudá-la em um momento de apuros durante um evento. Susannah estava demorando para fazer o "número dois" no banheiro, quando Margaret, impaciente, chutou a porta e a encontrou com as calças abaixadas.

"Eu não fiquei envergonhada. Eu disse para ela: 'Senhora, não quer descer'. Ela olhou para mim e disse: 'Vá buscar uma faca'", contou.

Susannah, então, buscou uma faca de cortar bolo na sala de jantar do local e levou para a princesa.Ela se virou para o vaso sanitário. Aí, cortou, cortou, cortou, deu descarga no vaso e me devolveu a faca", contou Susannah.

A apresentadora contou que até hoje guarda a faca, feita com marfim, como lembrança."Isso mostra que nada constrangia ela", completou.

A princesa Margaret, quatro anos mais nova que Elizabeth 2ª, morreu em 2002.Ela teve alguns problemas de saúde em seus últimos anos de vida. Em 1985, passou por uma cirurgia nos pulmões. Em 1993, teve pneumonia. Entre 1998 e 2001, teve pelo menos três derrames. Morreu no ano seguinte, em Londres, aos 71 anos, após ter outro derrame.