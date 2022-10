SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo disse, em evento de lideranças da direita radical na Espanha, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se acomodou e não defende verdadeiramente valores conservadores.

"A direita se acomodou no Brasil e me parece que é isso que está se passando com Bolsonaro. É uma direita tradicional, uma direita que não combate", afirmou Araújo, durante participação na Cúpula da Iberosfera, em Madri, nesta segunda-feira (10).

O evento teve como um de seus organizadores o partido direitista espanhol Vox. A mesa de Araújo tinha também o chileno José Antônio Kast, que disputou a Presidência do seu país com uma plataforma conservadora, e uma representante do Fidesz, agremiação do primeiro-ministro húngaro, o autocrata Viktor Orbán.

Araújo foi chanceler do começo do governo Bolsonaro até março de 2021, quando foi demitido por sua postura ideológica à frente do Itamaraty.

Em sua fala, ele condenou a atitude "tecnocrática" e pouco ideológica do presidente. "O presidente Bolsonaro tem um discurso nas redes de Deus, pátria, família, mas não é o que se vê. É um governo tecnocrático", afirma.

À plateia, ele também minimizou as credenciais conservadoras do presidente. Caso ele seja reeleito, afirmou o ex-chanceler, será preciso "recuperar" Bolsonaro para este campo, embora Araújo tenha demonstrado pessimismo com essa possibilidade.

"Eu gostaria de dizer que Bolsonaro é a esperança do conservadorismo, mas não é assim. Se Bolsonaro ganhar, depois temos de ganhar Bolsonaro, para que ele volte a ser o que era. Mas a chance de ele voltar a ser o de 2018 é de 1%", afirmou.