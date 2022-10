SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oficiais da Guarda Revolucionária do Irã viajaram a áreas ocupadas pela Rússia no sul da Ucrânia para ensinar as tropas de Vladimir Putin a usarem seus drones kamikazes. A informação é do Centro Nacional de Resistência, criado pelas Forças Armadas ucranianas após o início da guerra, e foi reproduzida pelo jornal The Washington Post nesta quinta (13).

Kiev afirma que os militares foram levados a um porto na região de Kherson --uma das regiões anexadas por Moscou por meio de referendos considerados ilegais pelo Ocidente no início deste mês-- e uma localidade na península da Crimeia para dar instruções sobre o uso de drones Shahed-136. Eles também teriam monitorado o uso desses drones em ataques recentes a áreas civis, como Mikolaiv, no sul, e Odessa, na Crimeia.

O ministro das Relações Exteriores do Irã recentemente negou que o país esteja mandando armas para o Exército russo usar na Ucrânia, embora informações coletadas por agências de espionagem americanas e outras indiquem o contrário.

O Shahed-136 é relativamente barato e pouco sofisticado, custando em torno de US$ 20 mil. Seus efeitos são semelhantes aos de mísseis de cruzeiro que custam milhões de dólares, como o Kalibr (US$ 6,5 milhões) e o Kh-101 (US$ 13 milhões), ainda que com maior risco para civis devido a sua baixa precisão.

O modelo iraniano também é mais fácil de ser encontrado no mercado do que seus concorrentes. Versões guiadas por satélite, que acompanham o terreno a baixa altitude, dependem de chips mais avançados em seus sistemas --cuja produção tem sido dificultada pelo embargo vigente contra a indústria russa como um todo.

O Instituto para o Estudo da Guerra, think thank baseado nos Estados Unidos, afirmou ao Washington Post que faz sentido que a Guarda Revolucionária --exército ideológico do regime islâmico-- esteja envolvida, uma vez que eles são os principais operadores do inventário de drones iranianos.

A Ucrânia e os países do Ocidente alegam que a Rússia usa drones na guerra desde agosto. Eles teriam acontecido durante os ataques massivos a civis por todo o país realizado no início desta semana, o maior desde o início dos conflitos.

Tags:

ucrânia