SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia francesa encontrou, na noite de sexta-feira (14), uma menina de 12 anos morta dentro de um baú de plástico em Paris. Segundo a agência de notícias AFP, o corpo da vítima estava coberto de tecido e desenhos, e sua cabeça estava quase decepada.

Até a manhã deste sábado (15), quatro pessoas haviam sido presas suspeitas de participar do assassinato da garota, mas ainda são incertas as causas e as circunstâncias da morte.

O baú com o corpo foi inicialmente encontrado por um homem em situação de rua por volta das 23h (18h, no horário de Brasília) dentro do pátio de um edifício de dez andares no 19º arrondissement de Paris -bairro residencial da capital francesa. O apartamento onde a garota morava fica nesse mesmo prédio.

O desaparecimento da menina já havia sido relatado aos policiais horas antes, quando seus pais desconfiaram da demora para que ela chegasse da escola. No Facebook, a mãe da vítima publicou ainda na tarde de sexta uma descrição de sua filha e das roupas que ela usava quando saiu de casa mais cedo.

Segundo o jornal francês Le Figaro, dois registros acompanham a publicação: o primeiro seria uma foto da adolescente sorrindo e o segundo um vídeo dela entrando no prédio. A cena gravada pelas câmeras de segurança mostra que a garota chegou viva ao edifício.

Um vizinho que assistiu aos registros com o pai da garota contou ao periódico francês que a menina chegou ao prédio acompanhada por uma mulher de vinte e poucos anos. "A Lola [nome da vítima] não parecia nada tranquilizada. Entendemos que aquilo não era normal", relatou.

Segundo o jornal Le Parisien, um morador da região disse à polícia que uma jovem lhe pediu ajuda para colocar um grande baú dentro de um Dacia Lodgy, veículo da Renault. O automóvel, aliás, teria sido fundamental para a descoberta dos suspeitos do caso. Isso porque os policiais refizeram o trajeto do carro e localizaram a mulher na comuna de Bois-Colombes, no norte de Paris. Além dela, outras três pessoas foram presas próximo ao local.

De acordo com a promotoria do caso, os suspeitos ainda não confessaram a autoria do assassinato. Uma autópsia do corpo deve ser realizada durante o dia para descobrir as causas da morte.