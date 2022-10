SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diplomatas de Brasil e Portugal se reunirão no próximo dia 8 de novembro para discutir as relações bilaterais.

O encontro terá as presenças do atual embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, do ex-representante do país europeu em Brasília Francisco Seixas da Costa, dos embaixadores brasileiros Marcos Azambuja e Rubens Ricupero, além da curadora de arte Evangelina Seiler.

Ele ocorrerá na sede do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), no Rio. Azambuja e Ricupero são conselheiros eméritos do think tank.

Os diplomatas planejam tratar de temas mais amenos do que os políticos, como o centenário de nascimento do escritor José Saramago e a primeira travessia aérea sobre o Atlântico Sul, entre Lisboa e o Rio de Janeiro.

Em julho, as relações bilaterais sofreram um baque, após o presidente Jair Bolsonaro (PL) ter cancelado um almoço que teria com seu homólogo português, Marcelo Rebelo. A razão para isso foi uma reunião de Rebelo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).