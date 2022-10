SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco afirmou que reza para que o povo brasileiro para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência nesta quarta-feira (26), durante a missa semanal que celebra na praça São Pedro, em Roma. A informação é da Vatican News, site da Santa Sé.

A declaração se dá dias antes do segundo turno das eleições, marcado para o fim de semana --e duas semanas depois de militantes bolsonaristas causarem tumulto no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

A santa, aliás, foi citada diretamente pelo pontífice em sua fala: "Rezo para que Nossa Senhora Aparecida proteja e cuide do povo brasileiro", disse ele.