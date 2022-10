SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º, de 73 anos, anunciou nesta sexta-feira (28) que ocupará o cargo de capitão geral dos fuzileiros navais reais, cargo antes ocupado por seu filho, príncipe Harry, 38. A novidade foi divulgada no aniversário de 358 anos do corpo de fuzileiros navais reais.

O monarca publicou uma mensagem para a instituição. "É com o maior prazer que assumo o cargo de capitão geral. Estou excepcionalmente orgulhoso de seguir os passos de tantos membros da minha família nos últimos três séculos e meio, todos ocuparam o cargo com um grande senso de admiração".

"Os fuzileiros navais reais têm uma história notável e inigualável, tanto no mar como na terra. Eu me inspiro imensamente em sua coragem, determinação, disciplina e extraordinária capacidade de resistir aos ambientes mais extremos", acrescentou o monarca.

"Me sinto muito honrado de me tornar parte da instituição e estou muito ansioso para conhecê-los em um futuro próximo. Enquanto isso, essa mensagem tem meus sinceros e especiais desejos de um feliz aniversário de 358 anos. Per Mare, Per Terram", finalizou ele, citando o lema dos fuzileiros navais reais.

Harry recebeu o cargo de seu avô, príncipe Philip, em 2017 e saiu em 2020, quando deixou a realeza ao lado da mulher, Meghan Markle. Na época, o casal devolveu alguns títulos honorários, patrocínios e responsabilidades com instituições da nobreza.