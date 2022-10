SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um leão da montanha -mamífero também conhecido como onça-parda ou puma- foi capturado na tarde de quinta-feira (27) após ser flagrado percorrendo o bairro de Brentwood, em Los Angeles (EUA).

As autoridades localizaram o animal selvagem próximo a uma escola primária, que teve que suspender as aulas temporariamente por segurança. Os alunos e funcionários da instituição de ensino tiveram que se abrigar em outro local.

De acordo com a rede norte-americana NBC, a operação foi realizada pela Polícia de Los Angeles, com o apoio das equipes do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia. Eles tranquilizam o animal, para que fosse resgatado com segurança.

O leão da montanha estava inicialmente escondido entre algumas árvores de um beco perto do campo de golfe do Brentwood Country Club.

Um vídeo mostra o felino vagando entre algumas árvores do clube. Um dos funcionários do estabelecimento percebeu que o leão estava se aproximando da Brentwood Science Magnet Elementary School e acionou a polícia.

Enquanto aumentavam o perímetro de segurança, os guardas recomendavam às pessoas que estivessem nas ruas do bairro que permanecessem dentro de seus carros, casas ou em outros pontos distantes da confusão.

A operação teve início às 10h do horário local e terminou por volta das 16h. O leão foi achado no quintal de uma casa e capturado pela equipe do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia.

O felino foi carregado inconsciente para um caminhão e levado para um habitat adequado.

Segundo as autoridades, ele foi retirado da área residencial ileso e nenhuma pessoa ficou ferida. Não foi informado de onde ele pode ter aparecido.