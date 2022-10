SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinquenta e nove pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas neste sábado (29) após serem esmagadas por uma multidão durante a celebração do Halloween nas ruas de Itaewon, distrito em Seul, capital da Coreia do Sul. As informações são das agências de notícias AFP, AP e Yonhap.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram centenas de pessoas tentando passar por uma rua estreita. Outras imagens mostram os feridos deitados no chão recebendo atendimento médico. Autoridades sul-coreanas afirmam que cerca de 50 pessoas sofreram parada cardíaca após o tumulto.

Um bombeiro disse à AP que as pessoas foram esmagadas quando uma grande multidão avançou por um beco estreito perto do Hamilton Hotel, um dos pontos mais famosos para festas de rua em Seul. Um bombeiro disse à AFP que mais de 140 ambulâncias foram enviadas ao local para ajudar as vítimas.

O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol emitiu um comunicado pedindo que as autoridades garantam um tratamento rápido para os feridos e reforcem a segurança dos locais onde acontece a festa.

Ele também ordenou que o Ministério da Saúde envie rapidamente equipes de assistência médica e garanta leitos em hospitais próximos para tratar os feridos.