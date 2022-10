SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos EUA Donald Trump voltou a pedir votos para o atual presidente Jair Bolsonar, na eleição de segundo turno no Brasil

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o americano afirma que "tem muito orgulho" do voto dos brasileiros no primeiro turno e "ficaria ainda mais orgulhoso do seu voto no dia 30 de outubro".

"Vocês têm a chance de reeleger uma das melhores pessoas da política e um dos maiores líderes do mundo. Ele é muito respeitado por todos. Outros líderes, e posso me incluir".

Nesta sexta (28), ele já havia pedido que brasileiros votem em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, marcado para domingo (30), descrevendo o petista Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas, como "lunático".

No Twitter, Bolsonaro agradeceu a Donald Trump pelo apoio! "Sinto orgulho por ver que nosso trabalho por um Brasil mais seguro e mais livre é respeitado no mundo todo e que, hoje, contamos com o apoio de nações democráticas e não de ditaduras socialistas como no passado. Que a liberdade prevaleça!", disse o mandatário.