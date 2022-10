SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A votação de brasileiros no exterior já terminou em 71 países, enquanto outros 31 seguem com as urnas abertas, informou o TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) na tarde deste domingo (30).

Segundo o presidente do TRE-DF, Roberval Belinati, a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, será a última a receber os votos na eleição para presidente do Brasil, com encerramento às 21h (de Brasília).

"Muitos países já concluíram a votação, e o clima foi de normalidade. Não houve nenhuma ocorrência grave nos 102 países [em que os brasileiros podem votar]", disse.