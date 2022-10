SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da França, Emmanuel Macron, publicou uma breve mensagem de parabéns a Lula pela eleição neste domingo.

"Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países", escreveu.

Ao longo do mandato de Bolsonaro, Macron e o líder brasileiro protagonizaram atritos. O presidente criticou em diversas ocasiões uma suposta tentativa do francês de discutir um status internacional para a Amazônia -os franceses negam que ele tenha proposto uma iniciativa nos moldes da descrita por Bolsonaro.

O presidente brasileiro também esnobou o chanceler francês durante uma visita a Brasília e decidiu cortar o cabelo ao invés de recebê-lo.

Lula, por sua vez, conseguiu uma vitória diplomática ao ser recebido por Macron no Palácio do Eliseu no final do ano passado, quando ele ainda construía sua pré-candidatura.

De acordo com interlocutores, o presidente francês já fez chegar à equipe de Lula que quer parabenizá-lo pessoalmente numa chamada telefônica assim que possível.