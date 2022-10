WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O senador dos Estados Undios, Bernie Sanders, que movimentou parlamentares americanos para pressionar que o governo Biden se posicionasse contra manifestações golpistas do presidente Jair Bolsonaro, parabenizou Lula pela vitória.

Bernie compartilhou no Twitter uma imagem publicada pelo presidente eleito com a bandeira do Brasil e escreveu: "O povo brasileiro votou pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores e pela saúde ambiental. Parabenizo Lula por sua vitória árdua e estou ansioso pelo relacionamento forte e próspero entre os Estados Unidos e o Brasil."