RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A família real britânica divulgou neste sábado (1) a primeira foto oficial de Charles 3º como rei e de sua mulher, Camilla, como rainha consorte. No retrato, publicado no perfil oficial do Instagram da realeza, o casal aparece ao lado do herdeiro do trono, William, que assumiu o título de príncipe de Gales, e de sua mulher, Kate Middleton, agora princesa de Gales.

A foto em que todos aparecem sorridentes (Charles, de forma mais tímida), foi feita no último dia 18 de setembro, no Palácio de Buckingham, na noite anterior ao funeral da rainha Elizabeth 2ª. Ela havia morrido dez dias antes, em 8 de setembro.

"Suas Majestades o Rei e a Rainha Consorte com Suas Altezas Reais o Príncipe e a Princesa de Gales", diz a legenda da publicação, que informa também o nome do fotógrafo, Chris Jackson. A cerimônia oficial de coroação do Rei Charles 3º deve ocorrer em 2023, em data que ainda não foi divulgada.