FOLHAPRESS - Houve filas de até três horas em frente à Embaixada do Brasil em Berlim no início da tarde deste domingo (2). Ali votaram parte dos cerca de 36 mil eleitores brasileiros registrados que vivem na Alemanha. Os outros três locais de votação no país são Munique, Frankfurt e Hamburgo.

Solange Lingnau, gerente cultural que vive em Berlim, conta que teve sorte. Sua fila demorou apenas 15 minutos, mas seu amigo, em seção eleitoral diferente, aguardou 2 horas e 45 minutos para chegar a sua vez. São 25 seções em Berlim, todas no mesmo prédio.

Segundo Lingnau, havia mais gente ("uns 80%") com roupas que indicavam votação em Lula do que em Jair Bolsonaro. Em 2018, Haddad venceu Bolsonaro por 70% a 30% no segundo turno em Berlim.

No exterior, só se vota no cargo de presidente. "Havia uma petista com caixa de som tocando samba que abordou pessoas na fila com camisetas da seleção." Fora isso, houve tranquilidade.