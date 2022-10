FOLHAPRESS - Luiz Inácio Lula da Silva venceu por 7 a 1 o presidente Jair Bolsonaro em Paris. A contagem ainda não foi anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas a Folha teve acesso aos boletins totalizados na capital francesa.

Segundo os boletins, Lula recebeu 7.520 votos, contra 1.335 de Bolsonaro. A porcentagem do petista foi de 77,5% dos votos, e a do atual presidente,13,8%. Foram contabilizados 161 votos nulos, e Ciro Gomes, que venceu na cidade no primeiro turno de 2018, teria ficado em quarto lugar, atrás de Simone Tebet.

A votação em Paris avançou até por volta das 19h locais, já que, às 17h, havia cerca de 2.000 brasileiros ainda na fila. O consulado distribuiu senhas para esse grupo, que pode votar normalmente após o encerramento do horário previsto.

Os eleitores enfrentaram chuvas por duas vezes na tarde deste domingo. Por volta das 14h, uma chuva fina caía na capital. Mais tarde, engrossou, mas não o suficiente para espantar os eleitores.

"Paris vermelhou completamente hoje", comentou a cineasta Liliane Mutti, que votou em Lula. "Percebemos um aumento muito grande de pessoas, talvez porque agora os eleitores possam fazer os trâmites pela internet e vir do interior apenas para votar", disse.

Nos últimos quatro anos, o número de eleitores registrados dobrou no país. Hoje são quase 23 mil e o único local de votação é Paris. No primeiro turno de 2018, a cidade votou mais em Ciro Gomes (31%) e em Fernando Haddad (25,8%) do que em Jair Bolsonaro (25,2%). No segundo turno, Haddad levou 70% dos votos válidos contra 30% de Bolsonaro.