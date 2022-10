SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º terá que desembolsar um valor anual de £ 700 mil -cerca de R$ 4,1 milhões na cotação atual- para seguir vivendo no Palácio de Highgrove, imóvel localizado em Gloucestershire.

Segundo o jornal britânico The Sun, a quantia terá de ser paga em caráter de aluguel ao príncipe William, filho do imperador e seu sucessor diretor no trono do Reino Unido.

Isso ocorre porque o imóvel em questão pertence não diretamente a Charles ou a William, mas sim ao detentor dos títulos de príncipe de Gales e duque da Cornualha, que eram de Charles e, com sua 'promoção' à coroa, passam às mãos de seu primogênito.

Propriedades em Dartmoor e no sul de Londres que pertenciam ao novo monarca também foram 'herdadas' por William na transferência de títulos.

Charles tem o Palácio de Highgrove como uma de suas moradias favoritas, e chegou a se instalar lá com a rainha consorte Camilla após as honrarias de despedida da mãe, a rainha Elizabeth 2ª